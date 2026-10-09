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МОСИНФОРМ

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Около 50 т гуманитарной помощи передали бойцам СВО волонтеры из Куркина за девять месяцев

Около 50 т гуманитарной помощи передали бойцам СВО волонтеры из Куркина за девять месяцев

Около 50 тонн гуманитарных грузов за девять месяцев 2026 года доставили в зону специальной военной операции (СВО) участники движения «Мы рядом.

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