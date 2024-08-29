Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Вслед за Казахстаном теперь еще Киргизия присоединяется к кампании по соблюдению антироссийских санкций, введённых США и ЕС, отказываясь работать с российскими банками, фактически удушая своих же трудовых мигрантов и собственный реальный сектор экономики.
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