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Царьград

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Метеоролог повторил рекорд 1952 года: жара в Екатеринбурге достигла 34,5°

Метеоролог повторил рекорд 1952 года: жара в Екатеринбурге достигла 34,5°

В Екатеринбурге 27 июля температура воздуха достигла 34,5 градуса, повторив рекорд 1952 года. Метеоролог Алексей Пулин сообщил в Telegram, что причиной жары стал антициклон, который начнет разрушаться 28 июля, что приведет к изменению погоды.

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