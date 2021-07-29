Про родительских тараканов

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеПро родительских тараканов Читаю историю про смерть от СПИДа трёхлетней, которую мать и бабушка отказывались лечить, так как были ВИЧ-диссидентами.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLiapaNNZ ФамилияНу вот хотели свободы. Каждый свободен сходить с ума по своему, на то у него есть право. Далее начинаются следствия, граница за которой свобода является преступлением: вот по эту сторону — свобода, вот по эту — преступление; и никаких "я только спросить". Но есть следствия — "мы за семью", но плодим поводы к её разрушению. Между тем, в условиях меньшей свободы и государственной идеологии, разрушительных механизмов, прямо заложенных в законе, гораздо меньше. Так что, получив свободу, жуём её тихо и не жажжим...Комментировать
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