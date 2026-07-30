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«Прилетят три ракеты»: Иран поставил Киев на счетчик

«Прилетят три ракеты»: Иран поставил Киев на счетчик

  Иран потребовал от Киева материальной компенсации за атакованное украинским беспилотником судно в Каспийском море.

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Комментарии
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Татьяна Антошина
Владислав Владислав
Молодцы Иранцы. Когда же Россия долбанет по вконец ОХРИНЕВШЕЙ Англии ?
НИКОГДА !  ПОТОМУ  ЧТО  У  НАС  В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОДНИ  СЫКУНЫ!
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1 м.
И
Иринушка
Татьяна Антошина
НИКОГДА !  ПОТОМУ  ЧТО  У  НАС  В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОДНИ  СЫКУНЫ!
Хуже. Одни твари с паспортами врагов и имуществом/семьями там.
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1 м.
Александр Батт
Прилетят.
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1 м.