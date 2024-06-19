Загнанная в угол Лазарева* выдумала нелепое объяснение своей радости атакам по России

Татьяна Лазарева* оправдалась за фразу о радости из-за обстрелов России! Артистку объявили в розыск.Популярная юмористка Татьяна Лазарева* оказалась в числе знаменитостей, которые после известных событий зимы 2022 года решили попытать счастье за границей.