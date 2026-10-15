На международных гонках в Абу-Даби автономный квадрокоптер из Делфтского технического университета оказался быстрее соперников, от которых можно было ожидать гораздо более сложной электроники.
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