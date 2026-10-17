Усиливающиеся удары ВС РФ привели к тому, что украинские города перешли в режим выживания. Об этом в интервью Der Standart заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».