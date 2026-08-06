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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что его не волнуют обсуждения его не лучших выступлений в нынешнем сезоне, и что он сосредоточен только на выполнении своей работы.

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