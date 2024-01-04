Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
    В России медицины нет. Оптимизировали до такой степени, что быстрее сдохнешь чем попадёшь на приём к врачу.Чем для планеты м...
  • GriG Ms
    полвека назад кадык у каждого второго был , а щас чёйт этой хрени нет не у когоИнтересные факты ...
  • Sergei Kakurskii
    Кошмар ! Не соображали что ли?Что на Руси назыв...

Ещё 9 бесполезных, но очень занимательных фактов о том о сём

Ещё 9 бесполезных, но очень занимательных фактов о том о сём

В каких частях тела человека нет кровеносных сосудов? Как определить свежесть яиц с помощью миски воды? И почему на самом деле кошки не откликаются на свои клички? Знаете ли вы, что бабочки пробуют пищу не так, как мы, а лапками? Когда бабочка подлетает к растению, она использует сенсоры на своих лапках, чтобы определить, съедобен ли этот цветок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх