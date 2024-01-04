Ещё 9 бесполезных, но очень занимательных фактов о том о сём

В каких частях тела человека нет кровеносных сосудов? Как определить свежесть яиц с помощью миски воды? И почему на самом деле кошки не откликаются на свои клички? Знаете ли вы, что бабочки пробуют пищу не так, как мы, а лапками? Когда бабочка подлетает к растению, она использует сенсоры на своих лапках, чтобы определить, съедобен ли этот цветок.