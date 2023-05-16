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Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсетях о том, что уже начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования.

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