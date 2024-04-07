Дело завели на ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»--> Ответственный за пожарную безопасность, а также начальник пожарной команды концертного зала «Крокус Сити Холл» стали фигурантами уголовного дела о халатности.
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