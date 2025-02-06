Путин подсказал молодежи, что может быть лучше блогерства

Президент Владимир Путин подсказал молодежи, что может стать альтернативой блогерству. В преддверии Дня науки, который в России отмечается 8 февраля, глава государства вручил в Кремле премии молодым ученым.
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