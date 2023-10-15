В Челябинской области растет распространенность психических заболеваний у детей и подростков

В Челябинской области растет распространенность психических заболеваний у детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году число таких диагнозов среди детей о 0 до1 4 лет по сравнению с предыдущим годом выросло на 2.
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