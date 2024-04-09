Когда Владимир Путин на недавнем совещании с членами Совбеза открыл красную папку, чиновники заметно заволновались.
Все испугались! У Путина та самая красная папка! Что из нее прозвучало?
Комментарии
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Алина Белова
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1 час.
Александр Каблучко
Ну что же, придется опять "...едут, едут по Берлину и Парижу наши казаки"
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28 мин.
Александр Каблучко
На пару часов войны. 4 АПЛ с МБР жутко устарели, около 7 АПЛ с КР, точно не сказать - перевооружение, половина 80-х. Стратегические ВКС по определению есть только у США и РФ. ЯБП около 300, такое же старье. Понты там одни от безысходности.
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19 мин.
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