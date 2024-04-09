Все испугались! У Путина та самая красная папка! Что из нее прозвучало?

Ну что же, придется опять "...едут, едут по Берлину и Парижу наши казаки"

Александр Каблучко

На пару часов войны. 4 АПЛ с МБР жутко устарели, около 7 АПЛ с КР, точно не сказать - перевооружение, половина 80-х. Стратегические ВКС по определению есть только у США и РФ. ЯБП около 300, такое же старье. Понты там одни от безысходности.