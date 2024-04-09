Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

22 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Хованов
    Не до своих же. До наших.Делягин уличил Ка...
  • валерий двойнишников
    О, обезьяну спамить научили! Поздравляю...Две глубочайшие ф...
  • Евгения Ситкалиева
    Скоро будут гавкать по англосакски, опыты на них будут проводить био лаборатории америкосы, не зря же там они построилиДелягин уличил Ка...

Все испугались! У Путина та самая красная папка! Что из нее прозвучало?

Все испугались! У Путина та самая красная папка! Что из нее прозвучало?

Когда Владимир Путин на недавнем совещании с членами Совбеза открыл красную папку, чиновники заметно заволновались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Ответить
1 час.
Александр Каблучко
Ну что же, придется опять &quot;...едут, едут по Берлину и Парижу наши казаки&quot;
Ответить
28 мин.
Александр Каблучко
На пару часов войны. 4 АПЛ с МБР жутко устарели, около 7 АПЛ с КР, точно не сказать - перевооружение, половина 80-х. Стратегические ВКС по определению есть только у США и РФ. ЯБП около 300, такое же старье. Понты там одни от безысходности.
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх