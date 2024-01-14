В Риге Зеленский нес такую ахинею, что лучше бы, право слово, "сыграл на рояле" в своем стиле REUTERS Извините, ради Бога, но после того, что Зеленский наговорил по прилету в Ригу на пресс-конференции с журналистами прибалтийских стран, ни у одного нормального человека язык просто не повернется называть Зеленского каким-то там президентом.
Зеленский в состоянии наркотического бреда пообещал смерть всем пенсионерам Украины
Комментарии
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Юрий Золотарев
Несчастное ЧМО, из-за которого, к сожалению, гибнут ТЫСЯЧИ!
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15 час.
Александр Салтановский
Не несчастное, а просто ЧМО, с руками в крови, по самые плечи!
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6 час.
Александр Салтановский
" а уж в зоне военного конфликта СВО из местных участвуют только военные из формирований ЛДНР и батальон, сформированный из украинских пленных" А мой комментарий по этому поводу сочли не допустимым и не удобным и потому удалили? Правда глаза колет?
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6 час.
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