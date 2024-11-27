Совещание по поводу ненадлежащей подготовки к отопительному сезону прошло в Лахденпохском районе

️Провел его первый заместитель прокурора республики Сергей Спиридонов. Представитель прокуратуры выехал в район для проверки полноты и своевременности принимаемых прокурором района мер по восстановлению прав граждан.
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