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Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится до уничтожения ХАМАС

Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится до уничтожения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту РФ Владимиру Путину, что израильская армия не остановится в секторе Газа, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал палестинской группировки ХАМАС.

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