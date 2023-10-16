Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится до уничтожения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту РФ Владимиру Путину, что израильская армия не остановится в секторе Газа, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал палестинской группировки ХАМАС.
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