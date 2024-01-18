DM: Россия лишит Великобританию права рыбачить в своих водах, оставив британцев без трески

Великобритания рискует потерять один из своих основных источников трески и пикши и остаться без традиционного блюда «фиш энд чипс», сообщает Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сбежавшие россияне столкнулись на Западе с беззаконием, бедностью, грязью и крахом иллюзий
- Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам"
- Если нынешняя элита не осознает своих ошибок и не перестроится, то она просто исчезнет, как будто и не было.
Свежие комментарии