DM: Россия лишит Великобританию права рыбачить в своих водах, оставив британцев без трески

Иван Щукин

Ни черта себе, Великобритания столько времени "срёт" России, а "наши" чиновники только сейчас хотят запретить им ловить рыбу к нашей экономической зоне! Господа чиновники, почему так долго "спите" с решением данного вопроса или здесь что то другое!?