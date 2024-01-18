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DM: Россия лишит Великобританию права рыбачить в своих водах, оставив британцев без трески

DM: Россия лишит Великобританию права рыбачить в своих водах, оставив британцев без трески

Великобритания рискует потерять один из своих основных источников трески и пикши и остаться без традиционного блюда «фиш энд чипс», сообщает Daily Mail.

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Комментарии
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Иван Щукин
Ни черта себе, Великобритания столько времени &quot;срёт&quot; России, а &quot;наши&quot; чиновники только сейчас хотят запретить им ловить рыбу к нашей экономической зоне! Господа чиновники, почему так долго &quot;спите&quot; с решением данного вопроса или здесь что то другое!?
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