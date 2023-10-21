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В Конгрессе США обнаружили компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч

В Конгрессе США обнаружили компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч

Доказательства получения президентом США Джозефом Байденом $200 тысяч от его брата Джеймса, который получал деньги от американской медицинской компании за поиск инвесторов с Ближнего Востока, нашёл надзорный комитет палаты представителей Конгресса.

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