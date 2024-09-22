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Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, это приводит к совершенно иному результату

Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, это приводит к совершенно иному результату

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Помните, что случилось, когда представители Г7 приняли какой-то там потолок в 60 долларов за баррель на транспортировку российской нефти по морю? Наш Светлейший их полностью поддержал (!!!) и издал Указ, по которому никто не имеет право продавать чёрное золото по условиям этого потолка! Не хотите наших продаж? Их не будет! Ох, как заёрзали американцы.

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