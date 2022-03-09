«Монреаль» не пытается обменять Уэбера: «Звонки поступали, но на эту тему много слухов»

Генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз отрицает намерение обменять защитника Ши Уэбера. – Пытаетесь ли вы обменять Уэбера? – Нет.

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