Максимальная доля ДДУ с применением эскроу зафиксирована по итогам прошлого года

За 12 месяцев 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 154 700 договоров долевого участия, оформленных с использованием эскроу-счетов, при этом их доля составила 93% от общего числа договоров на первичном рынке (166 402 ДДУ).
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