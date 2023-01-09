Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Бородавко о тренировках в мороз: «Главная задача – не заболеть, тепло одеться по погоде. Нужно беречь спортсменов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об особенностях тренировок в мороз. – Александр Большунов сейчас готовится к этапу [Кубка России] в Москве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх