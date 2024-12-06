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Депутат Дубинский: Зеленский и Ермак договариваются с США об условиях ухода

Депутат Дубинский: Зеленский и Ермак договариваются с США об условиях ухода

Украинский депутат Александр Дубинский предположил, что замглавы офиса президента Украины Андрей Ермак посетил США, чтобы обсудить гарантии безопасности для себя и Владимира Зеленского в случае их ухода с должностей.

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