Депутат Дубинский: Зеленский и Ермак договариваются с США об условиях ухода

Украинский депутат Александр Дубинский предположил, что замглавы офиса президента Украины Андрей Ермак посетил США, чтобы обсудить гарантии безопасности для себя и Владимира Зеленского в случае их ухода с должностей.
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