BI узнал, что в НАТО озвучили главный урок украинского конфликта

Военный конфликт на Украине изменил представление о ведении боевых действий. Он демонстрирует необходимость разработки и производства большого количества одноразового оружия, передает издание Business Insider со ссылкой на чиновников НАТО.
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