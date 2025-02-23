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BI узнал, что в НАТО озвучили главный урок украинского конфликта

BI узнал, что в НАТО озвучили главный урок украинского конфликта

Военный конфликт на Украине изменил представление о ведении боевых действий. Он демонстрирует необходимость разработки и производства большого количества одноразового оружия, передает издание Business Insider со ссылкой на чиновников НАТО.

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