Фальшивое советское счастье на фальшивой старой фотографии. Что не так?

Асланов Тимур Анатольевич. Он 1980 года рождения. Посему как жили в конце 60х он знает с чьих-то слов.

Сергей Никитин

поправочка небольшая...асланчик 1970 года. чел канеш известный.работает ротом.контора в Москве а рега в офшорах.ежель вложить бабки за раскрутку компании и чета пойдет не так получить обратно ну оч проблематично.