ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Никитин
    поправочка небольшая...асланчик 1970 года. чел канеш известный.работает ротом.контора в Москве а рега в офшорах.ежель...Фальшивое советск...
  • Вера Федорова
    Совершенно верно.«Мужчина и в 70 л...
  • Роман Романов
    Асланов Тимур Анатольевич. Он 1980 года рождения. Посему как жили в конце 60х он знает с чьих-то  слов.Фальшивое советск...

Фальшивое советское счастье на фальшивой старой фотографии. Что не так?

Фальшивое советское счастье на фальшивой старой фотографии. Что не так?

"Вечер советской семьи" Сейчас в интернете много ностальгического контента – фотографий якобы счастливого советского прошлого, прекрасного и простого быта, светлой красивой жизни без тревоги о завтрашнем дне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роман Романов
Написал Асланов Тимур Анатольевич.
Ответить
5 час.
Роман Романов
Асланов Тимур Анатольевич. Он 1980 года рождения. Посему как жили в конце 60х он знает с чьих-то  слов.
Ответить
5 час.
Сергей Никитин
поправочка небольшая...асланчик 1970 года. чел канеш известный.работает ротом.контора в Москве а рега в офшорах.ежель вложить бабки за раскрутку компании и  чета пойдет не так получить обратно ну оч проблематично.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх