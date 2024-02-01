"Вечер советской семьи" Сейчас в интернете много ностальгического контента – фотографий якобы счастливого советского прошлого, прекрасного и простого быта, светлой красивой жизни без тревоги о завтрашнем дне.
Фальшивое советское счастье на фальшивой старой фотографии. Что не так?
Комментарии
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Роман Романов
Написал Асланов Тимур Анатольевич.
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5 час.
Роман Романов
Асланов Тимур Анатольевич. Он 1980 года рождения. Посему как жили в конце 60х он знает с чьих-то слов.
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5 час.
Сергей Никитин
поправочка небольшая...асланчик 1970 года. чел канеш известный.работает ротом.контора в Москве а рега в офшорах.ежель вложить бабки за раскрутку компании и чета пойдет не так получить обратно ну оч проблематично.
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4 час.
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