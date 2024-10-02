Прилет отделяющегося боевого блока иранской баллистической ракеты рядом с автодорогой в Израиле, попавший на видео местного жителя.
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Прилет отделяющегося боевого блока иранской баллистической ракеты рядом с автодорогой в Израиле, попавший на видео местного жителя.
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