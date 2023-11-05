Разведчики ЗВО показали ликвидацию боевиков и наемников на Купянском направлении

Министерство обороны России показало кадры боевой работы военнослужащих разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении в День военного разведчика: https://tvzvezda.
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