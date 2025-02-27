МемуаристЪ Почему по Сталинскому кодексу половина чиновников и «бизнесменов» сегодня бы сидели? В старом уголовном кодексе запрещаются и караются вещи, которые сегодня считаются вполне нормальными.
Что сулил чиновникам Сталинский уголовный кодекс
Комментарии
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Ингерман Ланская
тяжеловата лапша - на ушах не держится.... видать у совков уши большие - у них лапша не падает, присыхает сразу и намертво.
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АндрейБорков
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Владимир Игнатьев
Вам авролесбиянкам виднее...
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