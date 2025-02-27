Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Владимир Игнатьев
    Вам авролесбиянкам виднее...Что сулил чиновни...
  • АндрейБорков
    Что сулил чиновни...
  • Ингерман Ланская
    тяжеловата лапша - на ушах не держится.... видать у совков уши большие - у них лапша не падает, присыхает сразу и нам...Что сулил чиновни...

Что сулил чиновникам Сталинский уголовный кодекс

Что сулил чиновникам Сталинский уголовный кодекс

 МемуаристЪ Почему по Сталинскому кодексу половина чиновников и «бизнесменов» сегодня бы сидели? В старом уголовном кодексе запрещаются и караются вещи, которые сегодня считаются вполне нормальными.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
тяжеловата лапша - на ушах не держится.... видать у совков уши большие - у них лапша не падает, присыхает сразу и намертво.
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45 мин.
АндрейБорков
Ответить
21 мин.
Владимир Игнатьев
Вам авролесбиянкам виднее...
Ответить
3 мин.
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