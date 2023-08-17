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Лавиа отказал «Ливерпулю», так как почувствовал себя «вторым выбором» из-за долгих переговоров и 111 млн фунтов за Кайседо

Лавиа отказал «Ливерпулю», так как почувствовал себя «вторым выбором» из-за долгих переговоров и 111 млн фунтов за Кайседо

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку, действия руководства «Ливерпуля» заставили игрока почувствовать себя так, словно он – «запасной вариант».

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