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Экс-глава МИД Габриэль: размещение ракет США в ФРГ требует согласия немцев

Экс-глава МИД Габриэль: размещение ракет США в ФРГ требует согласия немцев

Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил серьезную озабоченность отсутствием публичного обсуждения и широкого согласия в обществе Германии относительно планов размещения американских ракет на ее территории.

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