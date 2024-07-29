Экс-глава МИД Габриэль: размещение ракет США в ФРГ требует согласия немцев

Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил серьезную озабоченность отсутствием публичного обсуждения и широкого согласия в обществе Германии относительно планов размещения американских ракет на ее территории.
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