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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон: «Мне платят деньги, чтобы я играл в детскую игру»

После провала в 3-м матче Халибертон не общался с прессой. После выяснилось, что такое решение приняла пресс-служба клуба, а не игрок.

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