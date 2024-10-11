Ляйсан Утяшева разместила откровенное фото в купальнике

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева разместила откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).