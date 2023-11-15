Энтони Дэвис повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поучаствовал в стычках сразу с двумя игроками «Мемфиса». В середине первой четверти Дэвис после попадания из-под кольца повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном.