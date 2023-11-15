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Энтони Дэвис повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном

Энтони Дэвис повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поучаствовал в стычках сразу с двумя игроками «Мемфиса». В середине первой четверти Дэвис после попадания из-под кольца повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном.

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