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Пятый канал

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Свой бизнес в ЕС: у сбежавших Пугачевой и Галкина* нашли две фирмы на Кипре

Свой бизнес в ЕС: у сбежавших Пугачевой и Галкина* нашли две фирмы на Кипре

После отъезда из России народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* вовсю обустраивают роскошную жизнь на чужбине.

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