Четверть млрд рублей, 50 домов и более 20 машин: такое богатство обнаружили силовики у бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Четверть млрд рублей, 50 домов и более 20 машин: такое богатство обнаружили силовики у бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краюРасследование по делу экс-замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко продолжается.