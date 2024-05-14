«Миссия чемпиона». Лучшие в мире единоборств собираются в Севастополе

10 мая по приглашению Севастопольской Федерации СБЕ «ММА» и Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) в Клубе ММА «Витязь Севастополь» прошёл мастер-класс с одним из лучших тренеров Крымского полуострова по спортивной борьбе грэпплинг и смешанному боевому единоборству.