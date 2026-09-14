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FiNE NEWS

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Бизнес-джет с певцом Реем Вакуэрте загорелся после жёсткой посадки в Бразилии

В городе Парельяс, Бразилия, бизнес-джет с бразильским певцом Реем Вакуэрте на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся после жёсткой посадки.

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