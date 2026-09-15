Россиянам объяснили, как правильно принимать протеин и откуда черпать белок

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сухой протеин важно употреблять осторожно и всегда смотреть на состав. Об этом 15 сентября в беседе с НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта "Диван Фитнес" Дарья Кожевникова.
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