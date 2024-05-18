Суд признал перевод IKEA средств из РФ за рубеж безнравственным

IKEA ушла с российского рынка в 2022 году.фото: pixabay.com/autokaremcom--> Арбитражный суд Московской области по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) признал «противной основам правопорядка или нравственности» сделку почти на 12 млрд рублей структуры IKEA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии