Суд признал перевод IKEA средств из РФ за рубеж безнравственным

IKEA ушла с российского рынка в 2022 году.фото: pixabay.com/autokaremcom--> Арбитражный суд Московской области по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) признал «противной основам правопорядка или нравственности» сделку почти на 12 млрд рублей структуры IKEA.