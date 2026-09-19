Пять муниципалитетов ДНР остаются без электроснабжения после атаки ВСУ

Пять муниципальных округов в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Ленинский район Донецка частично остались без электроснабжения после ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на энергосистему республики.
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