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Регионы России

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Пять муниципалитетов ДНР остаются без электроснабжения после атаки ВСУ

Пять муниципалитетов ДНР остаются без электроснабжения после атаки ВСУ

Пять муниципальных округов в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Ленинский район Донецка частично остались без электроснабжения после ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на энергосистему республики.

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