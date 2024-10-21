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Царьград

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"Неприкасаемый генерал": Слухи из "московских гостиных" - рота охраны и форма Третьего рейха в шкафу

"Неприкасаемый генерал": Слухи из "московских гостиных" - рота охраны и форма Третьего рейха в шкафу

Уж сколько было сказано об этом теперь уже опальном заместителе министра обороны, но слухами земля полнится.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️
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12 час.
НС
Наталья Середа
За всех погибших на СВО,за слезы матерей и отцов, потерявших своих детей, иванова и других прямо или косвенно причастных к гибели наших ребят,давно надо растрелять и предать забвению.
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9 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Про Шойгу забыли.Рыба с головы гниёт
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1 час.

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