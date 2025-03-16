Осквернённая бандеровцами Суджа. Смотреть и не возненавидеть

Главное их не пускать в Россю! Они сюда едут чтобы гадить!

Там больше не осталось нормальных людей, мозги промыты , только звериная ненависть ко всему русскому.

Владимир Сабакарь

А вы вспомните, когда в Крыму наши объявили о референдуме. Численность украинских войск была в три раза больше российской, но они не допустили со своей стороны военных действий.