Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 022 подписчика

Осквернённая бандеровцами Суджа. Смотреть и не возненавидеть

Осквернённая бандеровцами Суджа. Смотреть и не возненавидеть

Разрушенная боевиками ВСУ Суджа с оскверненными церквями и трупами в подвалах после 10-летних преступлений бандеровцев Украины не удивляет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Яна Орлова
Главное их не пускать в Россю! Они сюда едут чтобы гадить!
Ответить
4 час.
ЯО
Яна Орлова
Там больше не осталось нормальных людей, мозги промыты , только звериная ненависть ко всему русскому.
Ответить
4 час.
Владимир Сабакарь
А вы вспомните, когда в Крыму наши объявили о референдуме. Численность украинских войск была в три раза больше российской, но они не допустили со своей стороны военных действий.
Ответить
4 час.
наверх