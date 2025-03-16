Разрушенная боевиками ВСУ Суджа с оскверненными церквями и трупами в подвалах после 10-летних преступлений бандеровцев Украины не удивляет.
Осквернённая бандеровцами Суджа. Смотреть и не возненавидеть
Комментарии
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Яна Орлова
Главное их не пускать в Россю! Они сюда едут чтобы гадить!
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4 час.
ЯО
Яна Орлова
Там больше не осталось нормальных людей, мозги промыты , только звериная ненависть ко всему русскому.
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4 час.
Владимир Сабакарь
А вы вспомните, когда в Крыму наши объявили о референдуме. Численность украинских войск была в три раза больше российской, но они не допустили со своей стороны военных действий.
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4 час.
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