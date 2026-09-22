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Царьград

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Перенджиев предложил США отключить Украину от Starlink для мира

Перенджиев предложил США отключить Украину от Starlink для мира

Американцам предложено отключить Украину от Starlink для завершения конфликта, заявил Александр Перенджиев из РЭУ им.

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