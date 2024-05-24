Мошенники обманули пенсионерку из Липецка на рекордную сумму в 28 миллионов рублей

В Липецке зафиксирован рекордный размер убытков от мошенничества - 28 миллионов рублей. Мошенники обманули 69-летнюю местную жительницу, представившись сотрудниками ФСБ и угрожая ей уголовной ответственностью за финансирование терроризма.
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