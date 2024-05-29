Палестинские радикалы обнародовали видео с русским заложником: Похитили в прошлом году

В Сети появилось видео с гражданином России Александром Труфановым, которого похитили радикалы Газы.В Сети распространилось видео радикальной группировки из сектора Газа, на котором записан якобы один из заложников.
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