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Царьград

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  • No Name
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Палестинские радикалы обнародовали видео с русским заложником: Похитили в прошлом году

Палестинские радикалы обнародовали видео с русским заложником: Похитили в прошлом году

В Сети появилось видео с гражданином России Александром Труфановым, которого похитили радикалы Газы.В Сети распространилось видео радикальной группировки из сектора Газа, на котором записан якобы один из заложников.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Был бы в России - не пропал!!! Нечего шариться по этому Израилю.
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17 час.

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