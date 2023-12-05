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Кольский полуостров, Мурманская область, туманные ночи Кольского

Кольский полуостров, Мурманская область, туманные ночи Кольского

оказавшись за Северным Полярным кругом можно увидеть по настоящему "белую" ночь, в отличие от "серых", питерских)))   Кольский полуостров- самая легкодоступная в нашей стране, в плане наличия автодорог, территория за Полярным кругом   поэтому путешествовать по Кольскому летом, можно и ночью, нисколько не теряя в наблюдениии за окружающими пейзажами   но так как это Север, то погода тут очень переменчива, и за счет колебаний суточных температур, ночью, Кольский полуостров окутывается туманами.

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