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МЧС: ВСУ ведет обстрел села Козинка в Белгородской области

МЧС: ВСУ ведет обстрел села Козинка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел села Козинка в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Надо России, наверное, все места стартов и нашим военным &quot;распахивать&quot; там, например, при помощи наших ударных &quot;Ураганов&quot;.  Парочку можно направить и на Банковскую в Киев непременно.... А то до хохлов там не доходит...У них мозги, как у баранов...
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