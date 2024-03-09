МЧС: ВСУ ведет обстрел села Козинка в Белгородской области

Влад Владимиров

Надо России, наверное, все места стартов и нашим военным "распахивать" там, например, при помощи наших ударных "Ураганов". Парочку можно направить и на Банковскую в Киев непременно.... А то до хохлов там не доходит...У них мозги, как у баранов...