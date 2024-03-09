Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел села Козинка в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
МЧС: ВСУ ведет обстрел села Козинка в Белгородской области
Комментарии
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Влад Владимиров
Надо России, наверное, все места стартов и нашим военным "распахивать" там, например, при помощи наших ударных "Ураганов". Парочку можно направить и на Банковскую в Киев непременно.... А то до хохлов там не доходит...У них мозги, как у баранов...
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