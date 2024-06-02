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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Сафиуллин: «Уже 5-6 месяцев результатов нет, кроме самого начала года. Пытаемся разобраться с тренером»

Роман Сафиуллин: «Уже 5-6 месяцев результатов нет, кроме самого начала года. Пытаемся разобраться с тренером»

– В прошлом сезоне, казалось, был прорыв: четвертьфинал «Уимблдона», победа над Алькарасом на «Мастерсе» в Париже.

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